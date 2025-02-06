تحريات لكشف ملابسات مشاجرة زوجة أورتيجا والبلوجر بالتجمع

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحريات موسعة في مشاجرة زوجة مطرب المهرجانات الشهير أورتيجا وبلوجر شهيرة في التجمع.

اتهمت زوجة مطرب المهرجانات الشهير أورتيجا، بلوجر بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة وحررت محضرا في قسم شرطة التجمع الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول أفاد بورود بلاغا من زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا اتهمت فيه بلوجر شهيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب في القاهرة الجديدة.

وحررت أجهزة أمن القاهرة المحضر اللازم وتكثف من جهودها لكشف الملابسات مع فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.