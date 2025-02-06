قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات قانونية.. موقف الزمالك من استخدام "تي شيرت" الفريق بمعرض أزياء في ألمانيا
بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد
صفقة عظيمة.. تعليق مفاجئ من ميدو على انتقال بن شرقي إلى الأهلي
غيبوبة سكر.. وفاة قائد سيارة اقتحمت محل مأكولات سريعة في بورسعيد
سيارة تقتحم محل مأكولات سريعة في بورسعيد وتصيب مواطنين.. صور
وزير الدفاع الأمريكي: جميع الخيارات بشأن غزة مطروحة على الطاولة
شغل تسول.. تعليق مثير لـ بشير التابعي عن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي
ماليزيا عن تصريحات ترامب بشأن غزة: تطهير عرقي وانتهاك واضح للقانون الدولي
ضمان صحة المواطنين .. الدولة توفر اللقاحات بكميات كافية
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات بالتزامن مع شهر رمضان الكريم
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس
لحظة اصطدام طائرتين على مدرج مطار أمريكي.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحريات لكشف ملابسات مشاجرة زوجة أورتيجا والبلوجر بالتجمع

اورتيجا
اورتيجا
أحمد مهدي

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحريات موسعة في مشاجرة زوجة مطرب المهرجانات الشهير أورتيجا وبلوجر شهيرة في التجمع.

اتهمت زوجة مطرب المهرجانات الشهير أورتيجا، بلوجر بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة وحررت محضرا في قسم شرطة التجمع الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول أفاد بورود بلاغا من زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا اتهمت فيه بلوجر شهيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب في القاهرة الجديدة.

وحررت أجهزة أمن القاهرة المحضر اللازم وتكثف من جهودها لكشف الملابسات مع فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة بلوجر مديرية أمن القاهرة أورتيجا زوجة اورتيجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

هل يتسبب في صدام مبكر؟| رفض أولى طلبات بن شرقي في الأهلي.. وتحذير شديد للاعب

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل جديدة عن حزمة زيادة المرتبات

رواتب

مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادات الأجور والرواتب والمعاشات

الأهلي

تمت بالفعل.. جناح أجنبي جديد في القلعة الحمراء لاستكمال فريق الأحلام

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: تدبير احتياجات المواطنين خلال رمضان أولوية قصوى.. وزيادة الأجور في هذا الموعد

الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي

أرشيفية

سعر الذهب الآن .. مفاجأة في عيار 21 وهذه أسعار السبائك والجنيه

سامي عبد العزيز

تفاصيل أيامه الأخيرة.. زوجة الراحل سامي عبدالعزيز لـ "صدى البلد": سنقاضي العيادة المتسببة في وفاته

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

تعرف على مواعيد قطارات الوجه القبلي من القاهرة والإسكندرية

رئيس جامعة القاهرة

اعتماد اللائحة الجديدة لـ دار العلوم القاهرة بنظام الساعات

القس بيشوي حنا

وفاة كاهن من إيبارشية حلوان .. والبابا تواضروس يقدم التعزية

بالصور

سيارة تقتحم محل مأكولات سريعة في بورسعيد وتصيب مواطنين.. صور

سيارة تقتحم محل مأكولات فى بورسعيد
سيارة تقتحم محل مأكولات فى بورسعيد
سيارة تقتحم محل مأكولات فى بورسعيد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البازلاء .. اكتشف فوائدها

فوائد البسلة
فوائد البسلة
فوائد البسلة

13 طعاما يحميك من السرطان.. أبرزها الجزر والبوركلي

اطعمة تحميك من السرطان
اطعمة تحميك من السرطان
اطعمة تحميك من السرطان

بتهوى بالشبشب .. تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض الجريء

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض الجرئ
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض الجرئ
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض الجرئ

فيديو

محمد رمضان

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

تصريحات كولر

كولر يوضح الحقيقة: الترجمة كانت خطأ.. واحترامي للمصريين كبير

سيارة مشتعلة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو منتشر عن سيارة مشتعلة بطريق سريع

كويكب ضخم

كويكب ضخم يقترب من الأرض.. هل سنواجه مصير الديناصورات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد