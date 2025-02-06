أستاذ علوم سياسية: ترامب يتخذ قرارات بعيدة عن مؤسسات الأمن القومي الأمريكي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إننا منذ ظهر يوم ٢٠ يناير وحتى ٤ فبراير نجد مفاجأة مثيرة على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور محمد كمال، خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"،: نحن نتعامل مع عملية صنع قرار مختلفة ولم تشهدها الولايات المتحدة من قبل.

وتابع، : ترامب يتخذ قرارات بعيدة عن مؤسسات الأمن القومي الأمريكي، وهو يستشير مجموعة مقربة منه فقط، موضحا أن مخطط ترامب قد يدخل غرفة الإنعاش خلال الأسبوع المقبل.

واسترسل: تصريحات ترامب غريبة لأنها تنم عن ملكية غزة.. فمن أعطاه صك الملكية، مضيفا: ترامب يحب الشو ويريد دائمًا أن يجذب الانتباه.