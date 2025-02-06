فراولة وتوت.. مصر تبحث إدخال أصناف جديدة لمنظومة الصادرات الزراعية

عقد الدكتور محمد المنسي - رئيس الحجر الزراعي اجتماعا مع ممثلي جامعة فلوريدا بمعرض فروت لوجستيكا المقام حاليا بمدينة برلين بألمانيا وذلك لبحث إدخال أصناف جديدة تعزز من مكانة صادرات مصر الزراعية و تحولها الي مركز للإنتاج المستدام لمواد الاكثار الخضرية الثمار، و إدخال أصناف الفراولة والتوت الجديدة الي مصر.



ويأتي ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق معالي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة العمل علي إنتاج الاصناف الجديدة محليا لتوفير النقد الأجنبي و زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتنوع المحفظة التصديرية

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين الزراعيين.



وتشمل هذه الجهود تحسين شبكات الري والصرف الزراعي، وتطوير منظومة النقل والتخزين والتبريد، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المزارعين، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الزراعية، مضيفاً أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط طموحة لمضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة، من خلال تشجيع الاستثمارات في مشروعات التصنيع الزراعي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية

المصرية في الأسواق العالمية. وقال إن هناك تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

جاءت تصريحات وزير الزراعة خلال مشاركته في فعاليات معرض فروت" لوجيستيكا" الذي يعقد في برلين بألمانيا خلال الفترة من ٥ إلى ٦ فبراير ۲۰۲٥ . وتأتي مشاركة الوزير كتأكيد على الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تشجيع وتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالمزارعين، والتي أدت إلى أن تصبح مصر رائدة في عدد من المنتجات الزراعية على المستوى العالمي.

وأضاف فاروق "أن مشاركة مصر في هذا المعرض الدولي البارز تأتي في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني. معربا عن فخره واعتزازه بما حققته الشركات المصرية المشاركة من تقدم ملموس في زيادة صادراتها الزراعية، والتي تعكس مدى التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي ".