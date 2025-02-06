سيارة تقتحم محل مأكولات سريعة في بورسعيد وتصيب مواطنين.. صور

فوجئ أحد محلات المأكولات السريعة فى بورسعيد بنطاق ح شارع 23 ديسمبر بسيارة ملاكي تقتحم المحل لتحطم واجهته الزجاجية وتصيب مواطنين .

سيارة تقتحم مطعم مأكولات سريعة ببورسعيد وتصيب مواطنين

وأكد شهود العيان أن قائد سيارة فقد السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة في منتصف الطريق عند تقاطع شارع 23 ديسمبر مع شارع الناصر بالإشارة، قبل أن تقتحم محل المأكولات السريعة، ما تسبب في تحطيم واجهته الزجاجية بالكامل وإصابة مواطنين.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نقلت المصابين إلى المستشفى، وهما: أحمد أسامة أحمد 36 عامًا، وأصيب بكدمات، وحسن فهمي حسن 50 عامًا، والذي تعرض لحالة غيبوبة تامة ونزيف في المخ.



كما تواجدت قوات الحماية المدنية، فيما قام ونش تابع لإدارة مرور بورسعيد برفع السيارة والتحفظ عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.