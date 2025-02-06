صفقة عظيمة.. تعليق مفاجئ من ميدو على انتقال بن شرقي إلى الأهلي

علق أحمد حسام ميدو لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق على انتقال أشرف بن شرقي للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ميدو خلال تصريحات فضائية عبر شاشة أون تايم سبورتس إن بن شرقي لاعب من أفضل المحترفين الذين شاركوا ببطولة الدوري المصري.

وأضاف: “جماهير الزمالك عمرها ما تكره بن شرقي علشان لعب للزمالك وبعد كدة رجع مصر عن طريق الأهلي»، مشيرا: ”بن شرقي فضل يقاتل مع الزمالك لآخر يوم في عقده، وكان هدفه يكسب بطولات مع النادي".

وزاد: "الصفقة عظيمة للأهلي وبرافو إن النادي قدر يحسمها لصالحه، وإحنا مش بنبص ورانا، وبنبص للي جاي ومش بنركز مع الأنديةالمنافسة، بنركز فقط على احتياجتنا".