ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وبتروجيت

يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، يليه الأهلي بفارق نقطة واحدة.
ويشهد الدوري المصري منافسة قوية بين الفرق، حيث يتنافس الأهلي وبيراميدز والزمالك على الصدارة.
ترتيب الدوري المصري:
- بيراميدز: 24 نقطة
- الأهلي: 23 نقطة
- الزمالك: 20 نقطة
- سيراميكا كليوباترا: 19 نقطة
- المصري البورسعيدي: 19 نقطة
- بتروجيت: 17 نقطة
- البنك الأهلي: 17 نقطة
- حرس الحدود: 15 نقطة
- فاركو: 15 نقطة
- طلائع الجيش: 15 نقطة
- زد اف سي: 14 نقطة
- الاتحاد السكندري: 14 نقطة
- سموحة: 14 نقطة
- الإسماعيلي: 12 نقطة
- غزل المحلة: 8 نقاط
- إنبي: 7 نقاط
- مودرن سبورت: 7 نقاط
- الجونة: 6 نقاط