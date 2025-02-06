ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وبتروجيت

يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، يليه الأهلي بفارق نقطة واحدة.

ويشهد الدوري المصري منافسة قوية بين الفرق، حيث يتنافس الأهلي وبيراميدز والزمالك على الصدارة.

ترتيب الدوري المصري: