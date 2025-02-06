رقي وأناقة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة الملكة رانيا في الفاتيكان | صور

حرصت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها خلال زياراتها للفاتيكان.

وتألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستاناً متوسط الطول ذا أكمام طويلة واتسم باللون البينك الجذاب.

وانتعلت الملكة رانيا حذاء أنيقاً ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.



وعلّق ناقد الموضة حكيم شاهين، على فستان الملكة رانيا خلال زيارتها إلى الفاتيكان، قائلا:"شنو هل أناقة.. شنو هل رقي.. شنو هل نوعمة الفخمة."

تابع:"اللون الزهري مع اكمام الدانتيل و تنسيق الشوز و الشنطة ولا غلطة

شعر مكياج مجوهرات on point."