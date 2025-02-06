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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد القادر يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن فوز أحمد عبد القادر لاعب قطر بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رسميًا - أحمد عبد القادر يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري خلال شهر يناير”.

وخطف فريق قطر فوزا قاتلا من ضيفه الشمال بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.


سجل عطا جابر هدف فريق قطر في شباك الشمال في الدقيقة 45+3، ةتعادل بغداد بونجاح لفريق الشمال في الدقيقة 82 من ضربة جزاء، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني لفريق قطر في الدقيقة 90+10 من ضربة جزاء تحصل عليها بنفسه من مهارة فردية عالية.

الدوري القطري أحمد عبد القادر الشمال أحمد شوبير بطولة الدوري القطري

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