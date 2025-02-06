كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن فوز أحمد عبد القادر لاعب قطر بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رسميًا - أحمد عبد القادر يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري خلال شهر يناير”.

وخطف فريق قطر فوزا قاتلا من ضيفه الشمال بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.



سجل عطا جابر هدف فريق قطر في شباك الشمال في الدقيقة 45+3، ةتعادل بغداد بونجاح لفريق الشمال في الدقيقة 82 من ضربة جزاء، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني لفريق قطر في الدقيقة 90+10 من ضربة جزاء تحصل عليها بنفسه من مهارة فردية عالية.