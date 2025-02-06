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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رواج للصناعة والتجارة (MK Group) تعزز شراكتها مع السوق الأوكراني لتصدير الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية

رواج للصناعة والتجارة (MK Group)
رواج للصناعة والتجارة (MK Group)
عبد الخالق صلاح

عقدت شركة رواج للصناعة والتجارة (MK Group) اجتماعًا إستراتيجيًا مع وزارة الزراعة الأوكرانية، وذلك في الثاني من فبراير الجاري، بمصانع الشركة في المنطقة الاقتصادية الصناعية بالعين السخنة.

ترأس الاجتماع مؤمن كفافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رواج، وفيتالي كوفال، وزير الزراعة الأوكراني، بحضور وفد رسمي أوكراني رفيع المستوى، إلى جانب قيادات شركة رواج.

افتتح مؤمن كفافي الاجتماع بكلمة ترحيبية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجانبين واستعراض أنشطة ومنتجات شركة رواج (MK Group)، بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات عدة، لا سيما تصدير خام الفوسفات الصخري والأسمدة الفوسفاتية إلى السوق الأوكراني، في ظل الحاجة الملحة لهذه المنتجات نتيجة الأحداث الراهنة بين أوكرانيا وروسيا.

وشهد الاجتماع حضور كل من: فيتالى كوفال وزير السياسة الزراعية والأغذية لأوكرانيا والوفد الرسمي المرافق له ميكولا ناهورني، سفير أوكرانيا لدى مصر، تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد والممثل التجاري لأوكرانيا، سيرهي تكاتشوك، رئيس الهيئة الأوكرانية لسلامة الأغذية وحماية المستهلكين، أندري لوبودا، مستشار وزير السياسة الزراعية والأغذية لأوكرانيا، إيهور بوليشتشوك، مستشار وزير السياسة الزراعية والأغذية لأوكرانيا، فولوديمير مارتينيوك، مستشار سفارة أوكرانيا في القاهرة، وأولينا إيفانتشوك، السكرتير الثاني بسفارة أوكرانيا في القاهرة.

كما حضر من الجانب المصري كل من: مؤمن كفافي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رواج (MK Group)، وأروى الرملي، المساعدة التنفيذية للرئيس التنفيذي، ويمنى محسن، مديرة إدارة التسويق والمبيعات، ومحمد محيي الدين، المدير التجارى والمهندس وليد عاصم، مدير التشغيل والمعامل والجودة، وعلاء عبد الجواد، مدير المصانع، ومرنا الدسوقي، مسؤولة تسويق المنتجات، وروان شحاتة، مسؤولة العلاقات العامة، وندى علي، مسؤولة تطوير الأعمال.

توريد كميات ضخمة من الفوسفات الصخري والأسمدة الفوسفاتية

ناقش الاجتماع القدرة الإنتاجية لشركة رواج وإمكاناتها في تلبية احتياجات السوق الأوكراني، حيث أبدى الوزير الأوكراني اهتمامًا كبيرًا بتوريد كميات ضخمة من الفوسفات الصخري والأسمدة الفوسفاتية، مؤكدًا على أهميتها في دعم القطاع الزراعي الأوكراني.

أشاد الطرفان بالتعاون المثمر بينهما، واتفقا على إمكانية بدء شراكة إستراتيجية مع الشركات الحكومية والخاصة الأوكرانية، تشمل تصدير كميات محددة شهريًا وسنويًا من الفوسفات والأسمدة عالية الجودة.

اختتم مؤمن كفافي الاجتماع بكلمة شكر لجميع المشاركين، مشددًا على أهمية هذا التعاون في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، ومؤكدًا على تطلع شركة رواج لمزيد من النجاحات المشتركة في المستقبل.

أوكرانيا الأسمدة الفوسفاتية رواج تصدير الفوسفات مؤمن كفافي شركة رواج للصناعة والتجارة MK Group

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