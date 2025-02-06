بسبب الرياح.. سقوط شجرة أمام مكتب صحة الحضرة وسط الإسكندرية

وجه الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية، إدارة الحدائق بسرعة التعامل مع سقوط شجرة بفعل الرياح الشديدة أمام مكتب صحة الحضرة القبلية.

وقامت فرق الأشجار بالحي بتقطيع الشجرة ورفعها على الفور، في إطار جهود رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بحي وسط،

وفي سياق متصل، تواصل إدارة الحدائق أعمال تطوير حديقة الإيطالي، حيث تم تقليم 10 أشجار ضمن خطة رفع كفاءتها، بالإضافة إلى استمرار أعمال الصيانة بحديقة الشلالات البحرية، والتي شملت تقليم الأشجار، أعمال النظافة، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للحدائق.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، بما يواكب المظهر الحضاري للمدينة ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفي العرابي رئيس الحي إدارة الحدائق بالحي باستكمال أعمال رفع كفاءة حديقتي :ساعة الزهور وميدان زويل ،حيث تم اليوم مقاومة الحشائش ورى حديقة ساعة الزهور، بالإضافة إلى عمل حديات ونظافة وقص النماذج بحديقة ميدان زويل، وجاري العمل.

يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية بحدائق الثغر.