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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب جديد يهدد لاعب الزمالك أمام الإسماعيلي غدا | تفاصيل

قميص الزمالك
قميص الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن احتمالية غياب لاعب الزمالك محمد شحاتة أمام الاسماعيلي غدا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "محمد شحاتة مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك والإسماعيلي بسبب نزلة برد".

وكان الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة الماضي، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري، وسجل أهداف الفريق السماوي فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل.
 

وتعاقدت إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي مع صفقتين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهما أحمد حسام القادم من الجونة لدعم خط الدفاع، ومحمود جهاد لاعب الوسط القادم من فاركو.

الزمالك الاسماعيلي أحمد حسن محمد شحاتة

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