الصحة العالمية: 18 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل جزئيا

أكدت منظمة الصحة العالمية،ان 18 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل جزئيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الصحة العالمية: “نحو ثلث مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة تعمل جزئيا و14 ألف مريض يحتاجون إلى الإجلاء الطبي”.



وفي وقت سابق، نقلت قناة المملكة الأردنية عن مصادرها، أن هناك توجها لعقد قمة عربية غير عادية “طارئة”، أواخر الشهر الحالي في القاهرة برئاسة البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية.

وذكرت مصادر دبلوماسية عربية؛ لـ "المملكة" الخميس، أنّ مصر تعقد حاليا مشاورات مع الدول العربية بشأن عقد القمة الطارئة؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة "بتهجير الفلسطينيين" الذي سيهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناتهم.