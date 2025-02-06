أونروا: مستمرون بتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

أفادت وكالة أونروا، الاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية رغم الحظر الإسرائيلي لأعمال الوكالة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إنه على وكالة أونروا الاستمرار في تقديم خدماتها للفلسطينيين، مشددًا على ضرورة الدفاع عن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الفلسطينيين يطالبون بدعم حقهم في إنهاء الاحتلال، وأن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف المندوب الفلسطيني، خلال اجتماع بالأمم المتحدة حول "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني"،، أن بلاده ترفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي أو طرد الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مُعربًا عن امتنان فلسطين لمصر والأردن على رفضهما القاطع لتهجير أهالي غزة، مؤكدًا أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأهلها لن يغادروها.