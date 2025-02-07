قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ 4 عمال من أسفل أنقاض برج المحلة والأمن يضبط مالكه.. صور
اختفاء طائرة أمريكية بالقرب من مدينة نومي في ألاسكا
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. كاملة ومكتوبة
ترتيب هدافي الدوري الممتاز عقب مباراة الأهلي وبتروجيت
غير قابلة للتنفيذ وتشعل المنطقة.. خطة ترامب للتهجير تقسم القادة الإسرائيلين ورئيس الاستخبارات يحذر
الزمالك يحسم مصير جروس في التوقف الدولي المقبل
30 مليون زائر سنويًا.. استثمارات جديدة بالسوق المصري في أكبر حدث تجاري بـ أكتوبر
نواب البرلمان عن مؤتمر EGYPES 2025: منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والصناعة والتنمية الاقتصادية في مصر
أخبار التوك شو| بعد رفض مخطط التهجير.. بكري: موقف الرئيس السيسي يعبر عن كل مصري وعربي شريف.. مصر تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.. وتؤكد: لا إعادة إعمار دون الفلسطينيين
آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 7-2-2025
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 7-2-2025
آثار تقييد.. ننشر شهادة الطبيبة الشرعية بتحقيقات قضية عصابة استعراض القوة بالمعصرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب الالتزام بعدد الأذكار بعد الصلاة وبترتيبها؟.. الإفتاء تجيب

أذكار بعد الصلاة
أذكار بعد الصلاة
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأذكار بعد الصلوات المفروضة تعد من العبادات التوقيفية، أي أنها وردت عن النبي ﷺ، ويُفضل الالتزام بها كما جاءت عنه، إلا أن عدم التقيد بعددها لا يُعد إثمًا، لكنها سنة مؤكدة يستحب اتباعها.

وأوضح العجمي، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، أن النبي ﷺ كان يلتزم بأذكار معينة بعد الصلاة، مثل الاستغفار ثلاث مرات، ثم الدعاء "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ثم التسبيح والتحميد والتكبير بواقع 33 مرة لكل منها، ويُتم المائة بقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

أذكار النبي بعد الصلاة

وأضاف أن هناك عدة أذكار وردت عن النبي ﷺ عقب الصلاة، منها ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله كان يقول:
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

كما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول بعد كل صلاة:
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون"، مؤكدًا أن النبي ﷺ كان يرددها بعد كل صلاة مكتوبة.

دعاء مهم بعد الصلاة

وأشار العجمي إلى ما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، حين أخذ النبي ﷺ بيده وقال له: "يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنَّ أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"، مؤكدًا أن هذا الدعاء من أهم ما يُستحب أن يلتزم به المسلم بعد كل صلاة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن المداومة على هذه الأذكار فيها بركة عظيمة، وراحة للنفس، وزيادة للحسنات، مشيرًا إلى أن المسلم إن نسيها أو لم يلتزم بعدد معين منها فلا إثم عليه، لكن اتباع سنة النبي ﷺ فيها خير عظيم.

دار الإفتاء أذكار النبي بعد الصلاة هل يشترط الترتيب في الأذكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

كهربا

في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 7-2-2025

ميشالاك

وصلت إلى الفيفا.. أزمة جديدة داخل الزمالك .. ماذا يحدث داخل الأبيض؟

كولر وامام عاشور

مكنش بيرقص باليه | تعليق مثير من كولر عن إصابة إمام عاشور

إمام عاشور

رسالة غامضة من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على بتروجت تثير التساؤلات

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

جريمة قتل بالبحيرة

خنقته بإيديها .. أم تنهي حياة طفلها بالبحيرة ثم تتخلص من نفسها.. الأسباب والتفاصيل

ترشيحاتنا

المجني عليها

ضربها على رأسها بالكارع.. القبض على جزار اعتدى على عاملة داخل مسمط بالإسماعيلية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في وفاة الأنبا اغابيوس

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في وفاة الأنبا اغابيوس

الغرباوي يكرم قيادات التعليم الفني

الغرباوى يكرم مدراء مدارس التعليم الفني و قياداته ببورسعيد

بالصور

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

بالأبيض اللامع.. تارا عماد تتألق بأحدث إطلالة

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض

فيديو

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد