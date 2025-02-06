إنقاذ 4 بحارة بعد غرق مركب قرب جبل الزيت .. واستمرار البحث عن مفقودين

تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ أربعة بحارة عقب غرق مركب قادم من رشيد في المنطقة البحرية المقابلة لفنار جبل الزيت بالبحر الأحمر، فيما لا يزال البحث جاريًا عن اثنين آخرين.

تحرك عاجل لإنقاذ البحارة

بعد تلقي نداء استغاثة عاجل من طاقم المركب المنكوب، تحركت مراكب الإنقاذ التابعة لشركات البترول العاملة بالمنطقة، حيث تمكن أحد المراكب من انتشال أربعة من البحارة بعد عدة مناورات صعبة وسط الأمواج العاتية. ولا تزال عمليات البحث مستمرة لتحديد موقع البحارين المفقودين.

جهود مكثفة من شركات البترول

في استجابة سريعة، أرسلت شركة جابكو مركبين للمشاركة في عمليات البحث، بينما تحرك مركب آخر تابع لشركة سوكو نحو موقع الحادث لتعزيز جهود الإنقاذ.

وتتابع الجهات المختصة الموقف عن كثب، مع استمرار عمليات البحث في محاولة لإنقاذ باقي أفراد الطاقم في أسرع وقت ممكن.