"مستقبل وطن" يختتم البرنامج التدريبي للمعلمين في الداخلة

اختتمت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات الحاسب الآلي للمعلمين بمركز الداخلة، وذلك في إطار سعي الحزب لرفع كفاءة المعلمين وتعزيز مهاراتهم التكنولوجية.

جهود متواصلة لتطوير التعليم

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الحزب لدعم التحول الرقمي في العملية التعليمية، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، وبقيادة النائب محمد علي عبد الغني، أمين الحزب بمركز الداخلة وعضو مجلس الشيوخ.

وشهد البرنامج مشاركة واسعة من المعلمين، حيث جرى تنظيمه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخلة، وبمشاركة أمانة التعليم بالحزب في المركز.

كما تم تخصيص الدورة لمسئولي الإحصاء بمدارس قطاع الراشدة التعليمي، الذين تلقوا تدريبات مكثفة في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة البيانات وتحليلها.

قام بتقديم الدورة التدريبية المدرب المحترف عمر عبد الوارث، الذي أتاح للمعلمين فرصة التعرف على أحدث التقنيات الرقمية وأفضل الممارسات في مجال استخدام الحاسب الآلي، مما يسهم في تحسين أداء المعلمين ورفع كفاءتهم بما يواكب تطورات العصر الرقمي.

حضر حفل الختام وتوزيع الشهادات عدد من قيادات الحزب، ومنهم: أيمن أحمد حنفي، الأمين المساعد بأمانة الحزب بالمركز، حاتم إمام، أمين أمانة التعليم بالحزب في المركز، عمر عبد الوارث، أمين الوحدة الحزبية بقرية الراشدة، فوزي سليمان، الأمين المساعد بأمانة التعليم بالحزب بالمركز.