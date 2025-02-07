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ننشر تحقيقات النيابة في عصابة استعراض القوة وضرب حتى الموت بالمعصرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهادة معاون مباحث قسم المعصرة بعصابة استعراض القوة

خطفوا مواطن لإجباره على توقيع إيصال أمانة.. شهادة معاون مباحث قسم المعصرة بعصابة استعراض القوة
خطفوا مواطن لإجباره على توقيع إيصال أمانة.. شهادة معاون مباحث قسم المعصرة بعصابة استعراض القوة
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة في تحقيقات النيابة العامة بشأن عصابة استعراض القوة وضرب مواطن حتى الموت بالمعصرة وإكراه على توقيع إيصالات أمانة.

أكد النقيب حسام وجدي معاون مباحث قسم المعصرة أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين إلى ارتكاب تلك الواقعة و أنهم و حال تواجد المجني علية بالطريق بجوار مسكنة تقابل مع المتهمين وحدثت بينهم مشادة كلامية اقتادوه على إثرها إلى أسفل كوبري سيجورت و تعدوا علية بالضرب وقيدوه لإجباره على الاعتراف بسرقة الدراجة النارية خاصة المتهم الثاني وأكرهوه على توقيع إيصالي أمانه و إقتاده المتهم السابع والعاشر إلى عقار تحت الانشاء حراسة المتهم الثامن و قيدوه بحبال وإنهالوا علية ضربا بعصا خشبية وجنزير حديد وحال تعديهم علية غافلهم المجني علية محاولة الهرب من سطوتهم فتتبعوه بأسلحتهم حتى سقط من الطابق الثامن وتوفي فأتصل المتهم العاشر بالمتهم التاسع وطلب منه الحضور لنقل جثمان المجني علية فانصاع لهم الأخير وأضاف بتمكنه من ضبط المتهمين من الأول وحتي التاسع وما يحوزوه من اسلحة بيضاء وإيصالي أمانه وعزي قصدهم خطف المجني عليه واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالي أمانه والتعدي عليه بالضرب الذي أفضي إلى موته غير قاصدين من ذلك قتلة.

وأضاف أنه فور حدوث الواقعة أجرى تحرياته التي أسفرت عن قيام المتهم وباقي المتهمين السابق محاكمتهم بإرتكاب تلك الجرائم و و عرض التحريات على النيابة العامة التي أصدرت قرارا بضبط وإحضار جميع المتهمين و نفاذا لذلك قام بتجهيز مأمورية من خلالها قام بضبط متهم آخر و عثر بحوزته على عدد إثنين إيصال أمانة كلا منهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه . 

وضبط متهم آخر وبحوزته جنزير حديدي به عدد إثنين قفل، ضبط متهمين آخرين ومتهم آخر وضبط بحوزته عصا خشبية، متهم آخر وضبط بحوزته دراجة بخارية (توك توك)، ولم يتمكن من ضبط المتهم لعدم تواجده بمسكنه .

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم « م . ع »، 30 سنة، عاطل بالاشتراك مع آخرين بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموهم ضد المجني عليه « أ . ع » بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء – تالي وصفها – لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة.

وأضافت التحقيقات أنه قد وقعت بناءا على ارتكاب هذه الجريمة جناية وجنحة تالية الوصف بأنهم في ذات الزمان والمكان بأن خطف المتهمين المجني عليه بالإكراه بأن اقتادوه عنوة إلى حيث مقر احتجازه قاصدين بذلك اقصاءه عن أعين ذويه.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين ضربوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار وأفضى هذا الضرب إلى موته، بأن عقدوا العزم على ايذائه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء تالية الوصف واصطحبوه  إلى حيث مقر احتجازه وانهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم فلما حاول الفرار منهم تتبعوه بأسلحتهم فسقط من أعلى سطح عقار فحدثت به الإصابات ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أودى بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وأوثقوا وثاقه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتا ليدن «عدد اثنين إيصال أمانة» وأخفى جثة المجني عليه بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها والتحقق من حالة الموت وأسبابه، وحازوا وأحرزوا مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص «عصا – جنزير حديدي» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

صدى البلد تحقيقات النيابة إيصالات أمانة استعراض القوة معاون مباحث المعصرة

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