قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقف مفاوضات الزمالك مع زيزو لتمديد عقده .. وعرض ليبي مفاجئ
تحرش بـ 6 طالبات .. محاكمة تأديبية عاجلة لمدرس أبو المطامير بالبحيرة
بعد تصريحات ترامب عن غزة .. روبيو يخطط لأول زيارة إلى الشرق الأوسط
ننشر تحقيقات النيابة في عصابة استعراض القوة وضرب حتى الموت بالمعصرة
هل يكفي غسل واحد للجنابة والجمعة ؟ اعرف آراء الفقهاء
آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 7-2-2025
إنقاذ البحارين المفقودين في غرق مركب قرب جبل الزيت
برشلونة يقسو على فالنسيا بخماسية نظيفة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
فيديو.. غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان
فاروق جويدة: النزاعات ببعض البلدان العربية تؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية
روبيو لمنتقدي اقتراح ترامب بشأن غزة: قدموا حلا بديلا
محمد صلاح يصنع ويسجل.. ليفربول يتأهل إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية برباعية في مرمى توتنهام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ البحارين المفقودين في غرق مركب قرب جبل الزيت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

تنفست فرق الإنقاذ الصعداء أخيرًا بعد نجاحها في العثور على البحارين المفقودين في حادث غرق المركب السياحي قرب جبل الزيت، ليكتمل بذلك إنقاذ الطاقم بالكامل بعد ساعات من الترقب والبحث المستمر وسط ظروف بحرية صعبة.

نهاية سعيدة بعد ليلة عصيبة

بعد جهود مضنية استمرت طوال الليل، تمكنت فرق الإنقاذ صباح اليوم من العثور على السيد محمد أحمد عثمان (ميكانيكي، 37 سنة) ومحمد أحمد المصري (بحري، 27 سنة) على قارب نجاة، بعدما جرفتهم الأمواج بعيدًا عن موقع الحادث. ورغم الإرهاق الشديد، وُجد البحاران في حالة صحية مستقرة وتم نقلهما إلى إحدى الوحدات البحرية لتلقي الرعاية اللازمة.

تفاصيل عمليات الإنقاذ

مع تلقي إشارات استغاثة من المركب الغارق، تحركت مراكب الإنقاذ التابعة لشركات البترول العاملة بالمنطقة بسرعة، ونجحت في إنقاذ أربعة من الطاقم مساء أمس، وهم:

عادل السيد محمود المعداوي – ريس بحري، 37 سنة

حامد محمود حامد المعداوي – بحري، 36 سنة

نور الدين الحاج أحمد – بحري، 27 سنة

محمد صابر إبراهيم – بحري، 27 سنة

لكن القلق ظل مسيطرًا بسبب فقدان الاتصال باثنين من أفراد الطاقم، ما استدعى تكثيف عمليات البحث بمشاركة مراكب من شركتي جابكو وسوكو، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح صباح اليوم.

تحقيقات أولية وأسباب الغرق

تشير التحقيقات الأولية إلى أن المركب، المعروف باسم «تري تون»، كان متجهًا من رشيد إلى الغردقة بعد انتهاء أعمال صيانته، لكنه تعرض لموجات عالية ورياح شديدة أدت إلى تسرب المياه إليه وغرقه بالقرب من جبل الزيت.

متابعة رسمية وإجراءات لاحقة

فور نجاح عمليات الإنقاذ، تم إخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والتأكد من سلامة أفراد الطاقم. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان إجراءات السلامة البحرية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

البحر الأحمر رأس غارب الغردقة غرق مركب إنقاذ بحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس (درجات الحرارة)

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس |درجات الحرارة

الدكتور مصطفى مدبولي

رسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وصيتي متحضرش دفنتي.. القصة الكاملة لـ خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

كهربا

في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

الأرصاد

تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2025

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

كيف كان النبي يتعامل في الأسواق مع الناس؟.. الشيخ أحمد الطلحي يُوضح

الدكتور أيمن أبو عمر

عالم بالأوقاف: الكبر والرياء من أخطر المعاصي الخفية

مصحف

عالم أزهري: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه» نداء رباني للبعد عن المعاصي

بالصور

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض

خضروات ورقية تقي من مرض السكري .. الخس والجرجير والملوخية

فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري

طريقة تحضيره.. ماسك الطماطم للبشرة مثالية

فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة

بدائل آمنة للبطانية لتدفئة طفلك وحمايته أثناء النوم

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم

فيديو

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

شيرين رضا واحمد الفيشاوي

هفضل أحبك .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة للفنانة شيرين رضا

علي قدورة

عمري ما هرجع للغناء.. علي قدورة يكشف تفاصيل قصة اعتزاله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد