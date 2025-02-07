إنقاذ البحارين المفقودين في غرق مركب قرب جبل الزيت

تنفست فرق الإنقاذ الصعداء أخيرًا بعد نجاحها في العثور على البحارين المفقودين في حادث غرق المركب السياحي قرب جبل الزيت، ليكتمل بذلك إنقاذ الطاقم بالكامل بعد ساعات من الترقب والبحث المستمر وسط ظروف بحرية صعبة.

نهاية سعيدة بعد ليلة عصيبة

بعد جهود مضنية استمرت طوال الليل، تمكنت فرق الإنقاذ صباح اليوم من العثور على السيد محمد أحمد عثمان (ميكانيكي، 37 سنة) ومحمد أحمد المصري (بحري، 27 سنة) على قارب نجاة، بعدما جرفتهم الأمواج بعيدًا عن موقع الحادث. ورغم الإرهاق الشديد، وُجد البحاران في حالة صحية مستقرة وتم نقلهما إلى إحدى الوحدات البحرية لتلقي الرعاية اللازمة.

تفاصيل عمليات الإنقاذ

مع تلقي إشارات استغاثة من المركب الغارق، تحركت مراكب الإنقاذ التابعة لشركات البترول العاملة بالمنطقة بسرعة، ونجحت في إنقاذ أربعة من الطاقم مساء أمس، وهم:

عادل السيد محمود المعداوي – ريس بحري، 37 سنة

حامد محمود حامد المعداوي – بحري، 36 سنة

نور الدين الحاج أحمد – بحري، 27 سنة

محمد صابر إبراهيم – بحري، 27 سنة

لكن القلق ظل مسيطرًا بسبب فقدان الاتصال باثنين من أفراد الطاقم، ما استدعى تكثيف عمليات البحث بمشاركة مراكب من شركتي جابكو وسوكو، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح صباح اليوم.

تحقيقات أولية وأسباب الغرق

تشير التحقيقات الأولية إلى أن المركب، المعروف باسم «تري تون»، كان متجهًا من رشيد إلى الغردقة بعد انتهاء أعمال صيانته، لكنه تعرض لموجات عالية ورياح شديدة أدت إلى تسرب المياه إليه وغرقه بالقرب من جبل الزيت.

متابعة رسمية وإجراءات لاحقة

فور نجاح عمليات الإنقاذ، تم إخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والتأكد من سلامة أفراد الطاقم. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان إجراءات السلامة البحرية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.