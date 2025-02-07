عمر الشناوي: جدي كان بيحب يتفرج على أعماله ورحل وأنا عندي 27 سنة

استضافت الإعلامية إنجي علي الفنان عمر الشناوي في برنامجها الإذاعي أسرار النجوم، المذاع عبر محطة راديو نجوم إف إم.

وأعربت إنجي علي عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء، خاصة وإنها حاورت جده النجم الراحل كمال الشناوي من قبل خلال عملها في التليفزيون المصري، مؤكدة أنها تعتبر نفسها غنية بكل اللقاءات التي أجرتها مع كبار نجوم ونجمات الوسط الفني في مصر والوطن العربي على مدار مشوارها المهني.

وتحدث عمر الشناوي في حلقته مع إنجي علي عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية ومنها تفاصيل أعماله الجديدة في السينما والدراما، كما كشف لأول مرة عن تفاصيل في حياته الشخصية كصعوبة مرحلة طفولته، وعلاقتها بتكوين شخصيته.

وكشف الفنان عمر الشناوي عن علاقته بجده الراحل الفنان عمر الشناوي، قائلا: «عندما توفى جدي كان عندي 27 سنة وعشت معه كثيرا، كان يحب مشاهدة نفسه في التليفزيون خلال جلوسنا سويا لمشاهدة أعماله، وأحببت كل أعماله خاصة في الكوميدي في فيلم (سكر هانم)، ثم في فترة تقديم الأدوار الشريرة، ثم تقديمه أدوار الجد، هو دائما كان يقول لي أنت بتفكرني بنفسي وأنا صغير وكان يحب أن يراني ممثلا، لكن أنا دخلت هندسة عشان أكون مثل والدي وإرضاء له لأني كنت شديد التعلق به وليس لحبي للهندسة، وكنت مقتنعا أنه طالما والدي لم يدخل عالم التمثيل فأنا لن أكون ممثلا، ولكن بعد وفاته هو وجدي وجدت نفسي أعشق عالم الفن، وأصبح هو شغفي الأول».

وتابع: «هو كان بالنسبة هو جدي فقط ولم يكن عندي الإحساس إنه هذا الشخص المشهور الذي يعشقه الجميع، وإحنا صغيرين كان الجد اللي يخوف وكان يحب الهدوء وله هيبة دائما في أي مكان يتواجد به».

برنامج أسرار النجوم يذاع يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، ويعتمد على إستضافة نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات للحديث عن كواليس أهم أعمالهم الفنية، وملامح من حياتهم الشخصية.