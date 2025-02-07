ناهد السباعي وآية سماحة.. تعرف على ضيوف شرف مسلسل أشغال شاقة جدا

يستعد جمهور مسلسل أشغال شقة للموسم الثاني الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي.

وينضم لأبطال مسلسل أشغال شقة جدا هذا العام، عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين.

وكشف برنامج et بالعربي عن عودة الفنانة انتصار مرة أخرى في الموسم الثاني من أشغال شقة، بعد نجاح شخصيتها في الحلقات السابقة.

مسلسل أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل ضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وانجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.



مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، ومسلسل طايع بطولة الفنان عمرو يوسف، وفيلم بره المنهج بطولة ماجد الكدواني.

كشفت الفنانة أسماء جلال عن أصعب المشاهد التي واجهتها في أثناء تصوير مسلسل أشغال شقة، وهو مشهد السبوع الذي تم تصويره خلال 23 ساعة.