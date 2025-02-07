كريم الدبيس: أقاتل للاستمرار بنفس المستوى وإسعاد جماهير الأهلي

قال كريم الدبيس لاعب الأهلي، إنه سعيد بفوز فريقه على نظيره بتروجت، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.



وأضاف الدبيس، في تصريحات له: “بشكر جماهير الأهلي وزملائي على الدعم المستمر لي طوال الفترة الماضية.. دعم وحب الجمهور هو الحافز الأكبر لتقديم كل ما لدي من جهد”.

وتابع الدبيس، أنه يقاتل للاستمرار بنفس المستوى والمساهمة مع زملائه بالفريق في مزيد من الانتصارات، التي تسعد جماهير الأهلي.

واستطرد الدبيس، قائلًا: "جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وهدفهم هو الفوز بدرع الدوري وتتويج مجهود الجميع على مدار الموسم".