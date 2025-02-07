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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ 4 عمال من أسفل أنقاض برج المحلة والأمن يضبط مالكه.. صور

ضحايا الحادث الأليم بالغربية
ضحايا الحادث الأليم بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئاسة حي ثان المحلة بسرعة اغلاق وتشميع برج سكني تحت الإنشاء لمراجعة تراخيص بناءه عقب انهيار اجزاء من سقف الطابق الرابع أثناء تواجد عدد من العمال به حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية نائبه الدكتور محمود عيسي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المكتب الهندسي والمقاول المشرف علي انشائه حال مخالفته كافة اشتراطات تراخيص البناء.

في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط صاحب برج سكني المنكوب انهار بسبب أعمال مخالفة مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا والمصابين. 

من جانبه أكد الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية أثناء تواجده بموقع الحدث: "سنضرب بيد من حديد لردع مخالفات بالقانون ومن يخالف طوابق الرخصة لا يجوز التصالح بها حفاظا على ارواح السكان وأبناء قري ومراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة". 

وأشار نائب المحافظ إلي صدور توجيهات من جهه اللواء أشرف الجندي محافظ الإقليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة انهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء بشكل مفاجىء موجها بتشميع وإغلاق ابواب ومحلات التجارية بها ".

من ناحية أخري أصدر المستشار أحمد ثروت مدير نيابة ثان المحلة توجيهاته العاجلة إلي معاونيه بتشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع انهيار سقف الطابق الرابع لعمارة سكنية  بسبب مخالفة اشتراطات تراخيص البناء .

كما وجهت النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث والاطمئنان على صحة المصابين وسماع أقوال شهود عيان فضلا عن ضبط والتحفظ علي صاحب العقار المنكوب.

شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل إصابة 4 عمال بكدمات وسحجات في حادث انهيار سقف عمارة سكنية تحت الإنشاء وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام. 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بانهيار سقف عمارة سكنية تحت الانشاء بنطاق منطقة السبع بنات بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي استقبال مستشفي المحلة العام.

في المقابل شكلت لجنة من الإدارة الهندسية بنطاق حي ثان المحلة بناء على توجيهات محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي لمعاينة العمارة سكنية تحت الانشاء والتأكد من وجود رخصة بناء من عدمه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية انهيار منزل تشميع برج سكني 4 مصابين واغلاق

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