محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد بالفتح لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سوق اليوم الواحد بمركز الفتح لبيع السلع الغذائية والزراعية والاستهلاكية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة وذلك بمنطقة عزبة شنودة بمركز الفتح لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة .

جاء ذلك بحضور خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور صلاح قطب مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

تفقد محافظ أسيوط أقسام "سوق اليوم الواحد" التي تتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والخضروات والفاكهة ومنتجات السلع الغذائية كـ (الأرز، والمكرونة، والحبوب الجافة، والشاي، والسكر، والزيوت، وعسل النحل، و...) وغيرها فضلاً عن قسم المنظفات والأدوات المنزلية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح بين ٢٠ : ٣٠% تلبية لاحتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهل الأسر .

وأكد محافظ أسيوط على مواصلة تنفيذ المزيد من المعارض وأسواق اليوم الواحد بالمراكز والأحياء لتلبية احتياجات المواطنين بصفة دائمة وبأسعار مناسبة وأقل من مثيلتها في السوق وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة للمساهمة في تنفيذ وافتتاح مثل تلك المعارض مشيراً إلى إهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من الإستغلال والمغالاة في رفع الأسعار.