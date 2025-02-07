تحذيرات من موجة أمطار وأمواج البحر.. استمرار الأجواء غير مستقرة على البلاد

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الغير مستقرة على أغلب أنحاء البلاد ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

خلال ساعات الليل، يظل الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر أيضا.

وتظل حركة الملاحة البحرية، مضطربة تحديدا على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج فيه إلى 4 أمتار، بسبب وجود نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، ويكون البحر الأحمر أيضا مضطرب نسبيا ولكن أقل من البحر المتوسط، حيث يرتفع الموج فيه إلى مترين ونصف.

وعن فرص الأمطار المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرص أمطار خفيفة على أغلب الأنحاء، في حين تشهد أيضا مناطق السواحل الشمالية الشرقية فرصا خفيفة أيضا للأمطار.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 13 درجات

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات