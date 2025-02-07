قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب وسط كوريا الجنوبية
وفد وزارة الطيران يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
مدير المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال: مصر تمتلك طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات
تحذيرات من موجة أمطار وأمواج البحر.. استمرار الأجواء غير مستقرة على البلاد
اخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-2-2025
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. وأمطار على هذه المناطق.. فيديو
محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد بالفتح لبيع السلع بأسعار مخفضة
باحث سياسي: الولايات المتحدة أسست لنظام عالمي جديد يتجاوز القوانين الدولية
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي
تعرف على أهم سنن يوم الجمعة للمسلمين.. ثوابها كبير
الخارجية الإيرانية ترد على قرار الإدارة الأمريكية ببيع النفط الخام
بهدف تحقيق الاستقرار المالي| قريبا "النقد الدولي" يناقش المراجعة النهائية لبرنامج مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات من موجة أمطار وأمواج البحر.. استمرار الأجواء غير مستقرة على البلاد

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الغير مستقرة على أغلب أنحاء البلاد ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

خلال ساعات الليل، يظل الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر أيضا.

وتظل حركة الملاحة البحرية، مضطربة تحديدا على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج فيه إلى 4 أمتار، بسبب وجود نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، ويكون البحر الأحمر أيضا مضطرب نسبيا ولكن أقل من البحر المتوسط، حيث يرتفع الموج فيه إلى مترين ونصف.

وعن فرص الأمطار المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرص أمطار خفيفة على أغلب الأنحاء، في حين تشهد أيضا مناطق السواحل الشمالية الشرقية فرصا خفيفة أيضا للأمطار.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجات
جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 13 درجات
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات
جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات

حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

المرتبات والمعاشات.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 7-2-2025

كولر وامام عاشور

مكنش بيرقص باليه | تعليق مثير من كولر عن إصابة إمام عاشور

إمام عاشور

رسالة غامضة من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على بتروجت تثير التساؤلات

جريمة قتل بالبحيرة

خنقته بإيديها .. أم تنهي حياة طفلها بالبحيرة ثم تتخلص من نفسها.. الأسباب والتفاصيل

كوتيسا

بسبب قيد علي معلول.. قرار جديد من الأهلي

زيزو

توقف مفاوضات الزمالك مع زيزو لتمديد عقده .. وعرض ليبي مفاجئ

ترشيحاتنا

نجل ترامب

بسبب بطة .. نجل ترامب يواجه تهمة القتل العمد في ايطاليا | تفاصيل

ارشيفي

الجيش السوداني يسيطر علي بلدات ومدن في جنوب شرقي الخرطوم

ارشيفي

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 81 مسيرة روسية خلال الليل

بالصور

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد