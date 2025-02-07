وزير الخارجية الأمريكي يناقش مستقبل غزة مع إسرائيل و3 دول عربية

كشف مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، سيواصل النقاش الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل قطاع غزة، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل.

وقال المسئول الأمريكي: "يجب التحدث عن هذا الأمر بجدية"، في إشارة إلى مستقبل القطاع الذي دمرته الحرب.

وكان ترامب قد أثار صدمة عالمية يوم الثلاثاء عندما اقترح إرسال قوات أمريكية لاحتلال قطاع غزة وإجلاء سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة.

ومن المقرر أن يحضر روبيو مؤتمر ميونيخ للأمن، ثم يقوم بجولة تشمل إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية، خلال الفترة من 13 إلى 18 فبراير، وفقًا لمسئولي وزارة الخارجية الأمريكية.