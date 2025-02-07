أسعار 10 سلع أساسية في الأسواق اليوم الجمعة 7-2-2025

تشهد الأسواق المصرية اليوم تباينًا في أسعار السلع الأساسية، حيث تختلف الأسعار تبعًا للنوع والجودة. نستعرض أصناف السلع الأساسية وأهم التغيرات الطارئة عليها.
سعر الأرز المعبأ اليوم
متوسط السعر: 35.09 جنيه
قيمة التغير: +0.4 جنيه
سعر الفول المعبأ اليوم
متوسط السعر: 56.64 جنيه
قيمة التغير: +1.2 جنيه
سعر الدقيق المعبأ اليوم
متوسط السعر: 25.16 جنيه
قيمة التغير: -0.09 جنيه
سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم
متوسط السعر: 86.57 جنيه
قيمة التغير: +0.61 جنيه
سعر السكر المعبأ اليوم
متوسط السعر: 35.71 جنيه
قيمة التغير: -0.37 جنيه
سعر مكرونة معبأة (400 جرام) اليوم
متوسط السعر: 19.92 جنيه
قيمة التغير: -7.97 جنيه
سعر مكرونة معبأة (كيلو) اليوم
متوسط السعر: 27.8 جنيه
قيمة التغير: -0.09 جنيه
سعر العدس المعبأ (صحيح) اليوم
متوسط السعر: 57.37 جنيه
قيمة التغير: -6.94 جنيه
سعر المكرونة السائبة اليوم
متوسط السعر: 25.96 جنيه
قيمة التغير: +0.59 جنيه
سعر الفول المعبأ (مجروش) اليوم
متوسط السعر: 57.14 جنيه
قيمة التغير: +1.72 جنيه