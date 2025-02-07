أسعار 10 سلع أساسية في الأسواق اليوم الجمعة 7-2-2025

تشهد الأسواق المصرية اليوم تباينًا في أسعار السلع الأساسية، حيث تختلف الأسعار تبعًا للنوع والجودة. نستعرض أصناف السلع الأساسية وأهم التغيرات الطارئة عليها.

سعر الأرز المعبأ اليوم

متوسط السعر: 35.09 جنيه

قيمة التغير: +0.4 جنيه

سعر الفول المعبأ اليوم

متوسط السعر: 56.64 جنيه

قيمة التغير: +1.2 جنيه

سعر الدقيق المعبأ اليوم

متوسط السعر: 25.16 جنيه

قيمة التغير: -0.09 جنيه

سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم

متوسط السعر: 86.57 جنيه

قيمة التغير: +0.61 جنيه

سعر السكر المعبأ اليوم

متوسط السعر: 35.71 جنيه

قيمة التغير: -0.37 جنيه

سعر مكرونة معبأة (400 جرام) اليوم

متوسط السعر: 19.92 جنيه

قيمة التغير: -7.97 جنيه

سعر مكرونة معبأة (كيلو) اليوم

متوسط السعر: 27.8 جنيه

قيمة التغير: -0.09 جنيه

سعر العدس المعبأ (صحيح) اليوم

متوسط السعر: 57.37 جنيه

قيمة التغير: -6.94 جنيه

سعر المكرونة السائبة اليوم

متوسط السعر: 25.96 جنيه

قيمة التغير: +0.59 جنيه

سعر الفول المعبأ (مجروش) اليوم

متوسط السعر: 57.14 جنيه

قيمة التغير: +1.72 جنيه