رئيس جنوب أفريقيا: مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أنَّ بلاده مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من معاناة لا توصف جراء عقود من الاحتلال غير الشرعي.

وذكر "رامافوزا" في خطابه خلال افتتاح البرلمان لدورة 2025، في كيب تاون، أنَّ جنوب إفريقيا تصرفت وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وبيًن أنَّ بلاده ملتزمة تمامًا بمواد الأمم المتحدة بما في ذلك المبادئ التي تنص على أن جميع الأعضاء يجب أن يسووا نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

واستندت بريتوريا في دعواها خصوصًا على الأدلة بقتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.

لكن إسرائيل وصفت دعوى جنوب إفريقيا بالسخيفة واعتبرتها "افتراء"، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنَّ تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية مشينة وعبارة عن تمييز ضدها.