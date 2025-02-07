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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تضيف علامات خفية لصور الذكاء الاصطناعي.. أحدث إصدارات سامسونج Galaxy F تغزو الأسواق قريبا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

بتصميم مختلف.. أحدث إصدارات سامسونج Galaxy F تغزو الأسواق قريبا

تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Galaxy F، ويتضمن ذلك هاتفي Galaxy F16 5G وGalaxy F06 5G، وقد تم إدراج كلا الجهازين على موقع BIS وكذلك صفحات دعم Samsung، مما يلمح إلى إطلاقهما قريبا.


 

يحمي هاتفك من 40 ثغرة.. تحديث مهم لهواتف أندرويد حمله فورا

إذا كنت تحمل هاتف أندرويد، فمن الضروري أن تكون على دراية بالتحديثات الأمنية الأخيرة التي أعلنت عنها شركة جوجل Google، بعد أن اكتشفت أكثر من 40 ثغرة أمنية في نظام التشغيل الخاص بها.


جوجل تضيف علامات مائية خفية إلى صور AI.. تفاصيل
 

أعلنت شركة جوجل عن بدء استخدامها لعلامات مائية رقمية على الصور المعدلة باستخدام أداة Magic Editor المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 


 

من بينها Galaxy S21.. أجهزة تتلقى أندرويد 15 كترقية أخيرة
 

تعتبر سامسونج Samsung، من الشركات المتميزة في تقديم سياسة تحديث ممتازة لبرامج أندرويد، ومع ذلك، فإن الدعم البرمجي ينتهي في نهاية المطاف، سواء كان الجهاز منخفض التكلفة أو فاخرا. قريبا، ستبدأ الشركة بطرح تحديث أندرويد 15، الذي سيكون آخر تحديث رئيسي للعديد من أجهزة Galaxy.


 

صدمة لأندرويد.. جوجل تكشف عن حملة ضخمة لمنع ملايين التطبيقات الضارة
 

تتمتع أجهزة أندرويد بميزة رئيسية تتمثل في نظام التشغيل المفتوح مقارنة بهواتف آيفون، الذي يتيح للمستخدمين تخصيص أجهزتهم بسهولة وتثبيت التطبيقات من مصادر متعددة، بما في ذلك الويب. 


 

طريقة تسجيل دخول لعبة باتل فيلد Battlefield على الكمبيوتر وXbox وPS5
 

تعتبر سلسلة ألعاب "باتل فيلد" Battlefield، واحدة من أشهر ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول FPS، حيث تتميز بالمعارك الضخمة، الخرائط الواسعة، والأوضاع المتنوعة. ومع تزايد اللاعبين على مختلف المنصات، يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة "باتل فيلد" على الكمبيوتر الشخصي و Xbox، وPS5، في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تسجيل الدخول إلى لعبة "باتل فيلد" Battlefield على هذه المنصات المختلفة.

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