تحديث ضخم من سامسونج لهواتف Galaxy القديمة.. شوف تليفونك بينهم

أطلقت شركة سامسونج مؤخرا مجموعة من الميزات والتحسينات المثيرة مع تحديث Skini 7 المخصص، الذي يعتمد على نظام Android 15. تم الكشف عن هذا التحديث إلى جانب سلسلة Galaxy S25 من الهواتف الذكية الرائدة، ويشاع أنه سيجلب العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، والتي يرجح أن تصل قريبا إلى الطرازات القديمة أيضا.

تحتوي أحدث نسخة من واجهة المستخدم One UI 7 المخصصة من عملاق التقنية الكوري سامسونج، على مجموعة مميزة من ميزات الكاميرا، مثل المرشحات القابلة للتخصيص، وخيار تسجيل الفيديو، والفتحة الافتراضية، والعديد من التحسينات الأخرى. ورغم أن هذه الميزات تتعلق بالبرامج فقط، إلا أنه يُتوقع أن تأتي هذه التحسينات مع تحديث One UI 7.1 القادم إلى هواتف Galaxy الأقدم.

وفقا لتقارير حديثة، تخطط سامسونج لترقية ميزات الكاميرا على هواتف Galaxy الأقدم، بحيث تكون متوافقة مع تحديث One UI 7.1. وقد أُدخلت في سلسلة Galaxy S25 ستة مرشحات جديدة في تطبيق الكاميرا تسمح للمستخدمين بتعديل تجربة التصوير لتناسب ذوقهم.

ويمكن للمستخدمين الآن تخصيص المرشحات كما يريدون، بما في ذلك تغيير درجة حرارة اللون، والتباين، والتشبع، ما يتيح لهم كتابة قصصهم المرئية بشكل فني.

عن وضع Pro، يتميز التحديث الجديد بدعم تنسيق فيديو LOG، ما يُقدّم تجربة تصوير فيديو احترافية. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد سلسلة Galaxy S25 بميزة فيديو HDR 10 بت بشكل افتراضي، مما يوفر نطاقًا ديناميكيًا أوسع يجعل الفيديوهات أكثر عمقًا وحيوية.

وبالنظر إلى كيفية حدوث التحديثات في الغالب، من المرجح أن تستفيد النماذج الراقية مثل Galaxy S24، وGalaxy S24+، وGalaxy S24 Ultra من هذه الميزات الجديدة أيضًا.

إذا كنت من مستخدمي أجهزة Galaxy، فعليك ترقب المزيد من الترقيات المثيرة التي تعزز تجربة التصوير لديك، التحديث الجديد One UI 7.1 من سامسونج يتوقع أن يشمل العديد من الهواتف القديمة من سلسلة Galaxy.

إليك قائمة ببعض الهواتف المؤهلة للحصول على هذا التحديث:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A54

Galaxy A34