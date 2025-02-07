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موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد بدران

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمباراته أمام نظيره موناكو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز. 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو 

يواجه اليوم الجمعة فريق باريس سان جيرمان نظيره موناكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

يسعي فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة الدوري الفرنسي بينما موناكو للوصول إلي المركز الثاني.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو متصدرًا ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة بينما موناكو في المركز الثالث برصيد 37 نقطة

الدوري الفرنسي سان جيرمان موناكو موعد المباراة

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