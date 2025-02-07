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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسى المصرى من الدرجات الحديثة والمتوسطة

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة
علي صالح

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، وذلك في إطار الحرص على عقد لقاءات دورية مع الأعضاء الدبلوماسيين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وتطوير آليات العمل.


وأكد وزير الخارجية على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في تمثيل مصر بالخارج، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي تعانى منها المنطقة. 

كما شدد على ضرورة بذل جهود مكثفة لتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية والدفع بمصالح مصر الوطنية، والالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة. 
 

كما أكد الوزير عبد العاطى على أهمية العمل بشكل متكامل ومتناغم بين مختلف القطاعات والإدارات في الوزارة والبعثات المصرية في الخارج، بما يسهم في تنفيذ التكليفات والمهام، ويخدم الأمن القومي المصرى. وأعرب عن اهتمام الوزارة بتمكين الكوادر الشبابية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأجيال السابقة في العمل الدبلوماسي، مستعرضا تقاليد ومسيرة وزارة الخارجية التي تحرص دائمًا على الجمع بين خبرات الأجيال المتعاقبة ونشاط الأجيال الحديثة.

وفى ختام اللقاء، دار حوار تفاعلي بين الوزير عبد العاطى والأعضاء الدبلوماسيين، استمع خلاله إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن التطورات الإقليمية وسبل تطوير مسارات العمل في الوزارة.


 

وزير الخارجية الكوادر الشبابية أعضاء السلك الدبلوماسي تمثيل مصر بالخارج مصالح مصر الوطنية

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