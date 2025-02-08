بتلقح على مين؟ ريم البارودي تثير الجدل بتصريحاتها

تصدر اسم الفنانة ريم البارودي منصات تواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر برومو حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي.

وسيطرت حالة من التشويق على برومو حلقة الفنانة ريم البارودي بسبب تصريحاتها، حيث قالت: “أنا عن نفسي ما أحبش اشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وأنا لابسة حلق”.

كما تكشف حقيقة تصالحها مع الفنانة سمية الخشاب، وتنهار في البكاء بسبب الحديث عن رحيل والدها، كما تتحدث عن المكان الوحيد التي تشعر فيه بارتياح.

وتكشف ريم البارودي أيضا عن رأيها في الوسط الفني وهل هي محبوبة أم لا؟ وتردّ على شائعة تعرضها للخطف، وغيرها العديد من التصريحات النارية.