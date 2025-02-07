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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة أوروبي أوتوماتيك.. وانهيار خطة اندماج هوندا ونيسان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن المشاهير وأحدث المشاركات في سباقات الراليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين وأغرب المجموعات الكلاسيكية. إليكم أبرز العناوين:

 شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

أزاحت سوبارو الستار عن الجيل الجديد من فورستر هايبرد 2025، والتي تأتي بتصميم متطور ومزايا تقنية متقدمة، مع تعزيز كفاءة استهلاك الوقود. السيارة تستهدف عشاق الدفع الرباعي الباحثين عن الأداء الاقتصادي والتكنولوجيا الحديثة.
شاهد التفاصيل

 انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

بعد تعثر المفاوضات مع هوندا، تبحث نيسان عن شريك جديد لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية، وسط منافسة قوية في هذا القطاع. يأتي ذلك بعد أن فشلت الشركتان في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحهما المشتركة.
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 "تالنت" أرخص سيارة أوروبية "أوتوماتيك" في السوق المصري.. وهذا سعرها

تعتبر فيات تالنت من أرخص السيارات الأوروبية التي تعمل بناقل حركة أوتوماتيك في مصر، حيث تأتي بتصميم عملي وسعر تنافسي يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة أوروبية بسعر مناسب.
تعرف على السعر

انتبه لها | 5 أسباب لثقل مقود السيارة .. تعرف عليها

يعاني بعض السائقين من ثقل عجلة القيادة، والذي قد يكون مؤشرًا على مشكلات ميكانيكية تحتاج إلى صيانة. من أبرز الأسباب: نقص زيت الباور، تلف المضخة الهيدروليكية، أو مشكلات في علبة التوجيه.
اكتشف الأسباب

بسبب سعرها.. لصوص يستهدفون مصابيح سيارات فورد F-Series

شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في سرقة المصابيح الأمامية لشاحنات فورد F-Series، بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق، حيث تباع بأسعار مرتفعة تصل إلى آلاف الدولارات للزوج الواحد.
التفاصيل الكاملة

سيارات مقود السيارة سيارة سوبارو أخبار السيارات أرخص سيارة أوتوماتيك

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