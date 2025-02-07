قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك علي الإسماعيلي
تعرف علي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد إنتهاء مباراة الزمالك والإسماعيلي
النائب محمد أبو العينين يتكفل بالطفل الفلسطيني عبدالله كحيل وأسرته.. فيديو
بكاؤها على ابنتها .. تصريحات صادمة لـ إيناس الدغيدي تشعل السوشيال ميديا
الأزهر يُدين مجــ زرة أوريبرو في السويد .. ويطالب بحماية اللاجئين من «الإرهاب الأبيض»
جوارديولا يتحدث عن مواجهة ليتون أورينت وصفقة نيكو جونزاليس
رئيس هيئة دعم فلسطين: مصر قادرة على إعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن
القمة بحكام أجانب.. إيهاب الخطيب يهاجم الأخطاء التحكيمية في لقاء بيراميدز وسموحة
تحرك عاجل من الأهلي بعد تفاوض الزمالك لضم محمد شريف.. ماذا حدث؟
أهلي 2009 يفوز على المقاولون العرب بستة أهداف في الدوري
ترامب: لن نحتاج إلى نشر جنود أمريكيين في قطاع غزة
مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد أحداث مباراة سموحة وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بأحدث إصداراتها.. هيئة قصور الثقافة تشارك غدا بمعرض زايد للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها في معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، في دورته العاشرة التي تنطلق غدا السبت وحتى 20 فبراير الحالي، تحت شعار "الوعي هدفنا". ويأتي ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. 

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من الكتب الجديدة بجانب الإصدارات التي طُرحت مؤخرا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، لكبار رموز الفكر والثقافة، بمختلف السلاسل، من أبرزها مجموعة كتب العقاد، "مصر تحت الحكم الروماني"، "من روائع الآثار المصرية في المتاحف العالمية"، "تاريخ الصحافة العربية"، "تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة"، "حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام"، "حكاية عملات مصر والسودان" "أسباب الطرب في نوادر العرب"، "معارك العرب في الأندلس"، "حديث عيسى ابن هشام"، "الحكايات الشعبية المصرية"، "حكايات فارسية".

كما يتوفر في جناح هيئة قصور الثقافة المقام بإشراف الإدارة العامة للتسويق، برئاسة تغريد كامل، كتب التراث والذخائر ومنها "مقامات بديع الزمان الهمذاني" "كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان"، "الهوامل والشوامل"، "المحاسن والأضداد"، "أخبار الحمقى والمغفلين"، "مقامات السيوطي" والتراجم العالمية منها "هرمن ودروتيه" "جان درك" "فوما جوردييف"، "تس سليلة دربرفيل" "هكذا تكلم زرادشت" وكتب السير الذاتية ومنها "أحمد مستجير.. فارس الثقافتين"، و"كامل كيلاني كاتبا ورائدا لأدب الطفل" وكتب ومجلات الأطفال والنشر الإقليمي.

وتطرح الهيئة أيضا عددا من الأعمال الإبداعية في مجالات: الشعر القصة، الرواية، والإصدارات المتنوعة في الموسيقى، الفلسفة، السينما، الفن التشكيلي، أدب الرحلات، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، وغيرها من المؤلفات المقدمة بأسعار مخفضة للجمهور، وذلك تعزيزا للحراك الثقافي والفكري ومراعاة لمبدأ العدالة الثقافية.

ويشارك في "معرض زايد للكتاب" هذا العام عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، والأجنبية ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، وتم اختيار اسم الأديب إبراهيم عبد المجيد، شخصية المعرض.

العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد معرض مدينة الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس غدٍ

أرشيفية

سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات

الطقس

الصغرى 8 .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس

طالبة التجمع

تفاصيل مثيرة يكشفها تقرير الطب الشرعي عن حالة كارما طالبة التجمع

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات للحكومة .. رؤية جديدة للمستقبل

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

حالة الطقس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس السبت في الإسكندرية

ترشيحاتنا

حكم مس المصحف والصيام للحائض

حكم مس المصحف والصيام للحائض .. دار الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية

معنى الشهادة الواردة في حديث «الشهداء خمسة» ومدى وجوب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم

الدعاء

ما المقصود بـ عبادة الوقت ؟ وهل يأثم من ترك الأذان لاستكمال قراءة سورة؟

بالصور

أمل جديد .. إنتاج لقاح بريطاني للسرطان يتعرف على الخلايا ويقضى عليها

تجارب لقاحات mRNA للقضاء على السرطان ومنع عودته
تجارب لقاحات mRNA للقضاء على السرطان ومنع عودته
تجارب لقاحات mRNA للقضاء على السرطان ومنع عودته

بكاؤها على ابنتها .. تصريحات صادمة لـ إيناس الدغيدي تشعل السوشيال ميديا

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

النائب محمد أبو العينين يتكفل بالطفل الفلسطيني عبدالله كحيل وأسرته.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

مشروب طبيعي لتنظيف الأمعاء والكبد.. احرص على تناوله

فوائد الليمون والزنجبيل لتنظيف الأمعاء والكبد
فوائد الليمون والزنجبيل لتنظيف الأمعاء والكبد
فوائد الليمون والزنجبيل لتنظيف الأمعاء والكبد

فيديو

احمد سعد

هنعمل فرح كبير .. أحمد سعد يكشف تفاصيل حفل زفافه

احمد حلمي

مصري وقاعد صف أول .. أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه

وائل عبد العزيز

مش هكمل كتير.. منشور مخيف من شقيق ياسمين عبد العزيز

شيرين

تعويض 2 مليون جنيه.. المحكمة تنهي قصة شيرين وروتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد