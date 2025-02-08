بشرى سارة | موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. إيه الحكاية؟

تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد استحقاق مرتبات شهر فبراير

أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري،وهو ما أدى لزيادة معدلات البحث حول موعد استحقاق مرتبات شهر فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الأخير، أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2025، يوم الأحد الموافق 23، بينما حددت 4 أيام لصرف المتأخرات، وهي كالتالي:6، 9، 10 من نفس الشهر.

ويمكن صرف مرتبات شهر فبراير 2025، طبقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

وأصبحت قيمة المرتبات لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة إلى 12.200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة إلى 7000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة إلى 8200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة إلى 8000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة إلى 10200 جنيه.

- تصل قيمة موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة إلى 9200 جنيه.

وأوضح الدكتور شريف خيرى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

سهولة الوصول للمرتبات

وحرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:

1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.

2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان استمرارية الخدمة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية الصرف في مختلف الفروع وماكينات الصرف الآلي.

والالتزام بالمواعيد المحددة يساعد في الحفاظ على سير الحياة اليومية للموظفين بسلاسة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.

وأعلنت الوزارة عن جدول زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وتؤكد وزارة المالية حرصها الدائم على تنظيم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، مع توفير كافة التسهيلات لضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين بسهولة وأمان.

وشددت على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المُعلنة لتجنب أي ازدحام أو تأخير.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم استقرار حياتهم اليومية بما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.

وارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.