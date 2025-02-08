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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بحل عادل للقضية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن مصر متمسكة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية حقوقهم المشروعة، مضيفًا بأن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وشدد "الكمار"، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، على أن مجلس النواب يدعم جهود القيادة السياسية التي تبذلها مصر على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني لحماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأشار النائب إلى أن مصر مستمرة في دعمها لإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ورفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للقطاع. واختتم قائلاً: "مصر كانت وستظل سندًا قويًا للشعب الفلسطيني في مواجهة أي محاولات للانتقاص من حقوقه".

مجلس النواب القضية الفلسطينية النواب دولة فلسطينية دولة فلسطينية مستقلة

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