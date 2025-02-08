كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن سبب تألق نجم الأهلي إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : إمام عاشور سجل 10 أهداف علشان سمع نصيحتي.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة، لملاقاة غزل المحلة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث استأنف تدريباته الجماعية امس الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وقرر الجهاز الفني للفريق، عدم منح اللاعبين أي راحة سلبية عقب مواجهة بتروجيت، التي انتهت بفوز الأهلي (2-1) في الجولة الثانية عشرة من الدوري. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمباراة غزل المحلة، خاصة في ظل ضغط المباريات.

ويخوض اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة بتروجيت تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، بينما يؤدي باقي اللاعبين مرانًا قويًا يركز خلاله كولر على الجوانب التكتيكية والتسديد على المرمى.

جلسة فنية مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء

عقد مارسيل كولر محاضرة تحليلية مع اللاعبين، لمراجعة الأخطاء التي ارتكبوها خلال لقاء بتروجيت، مع تقديم التعليمات الفنية لتحسين الأداء الدفاعي والهجومي قبل المواجهة المرتقبة ضد غزل المحلة. ويركز الجهاز الفني على تطوير المنظومة الدفاعية للفريق وتصحيح الأخطاء الفردية التي ظهرت في