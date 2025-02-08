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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلاد شادية.. تزوجت 3 مرات وتشخيص خطأ تسبب فى سفرها لأمريكا

شادية
شادية
أحمد البهى

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة شادية ، والتى اشتهرت بلقب “ دلوعة السينما المصرية ” ، حيت تعد من أهم الفنانات فى تاريخ الفن المصري . 

استطاعت شادية ان تحجز لنفسها مكانة مميزة فى السينما المصرية ، فقد جمعت بين جمال الصوت كمطربة ، الاداء التمثيلي المميز .

اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كامل، ولدت فى  8 فبراير عام 1931، في حي عابدين بالقاهرة، دخلت عالم الفن عام 1947، واستمرت مسيرتها الفنية حتى عام 1984 .

قدمت شادية من خلالها ما يقارب من 110 فيلماً، من أبرزهم: شىء من الخوف، معبودة الجماهير، الزوجة رقم 13، مراتي مدير عام، نحن لا نزرع الشوك، الطريق، شباب امرأة، زقاق المدق، ارحم حبي، ليلة من عمري، اللص والكلاب، ميرامار، أنت حبيبي، نصف ساعة جواز، أغلى من حياتي، عفريت مراتي، كرامة زوجتي، أضواء المدينة ، واختتمت مسيرتها الفنية بفيلم «لا تسألني من انا»، عام 1984.

بدأت شادية مشوارها الفني على يد المخرج أحمد بدر خان ،  حيث  وقع تحت يد والدها إعلان عن مسابقة تنظمها شركة اتحاد الفنانين التي كونها حلمي رفلة والمصور عبد الحليم نصر في عام 1947، وذلك لاختيار عدد من الوجوه الجديدة للقيام ببطولة الأفلام السينمائية التي ستقوم بإنتاجها الشركة، فاصطحبها والدها لتقديمها إلى لجنة المسابقة، وتحمس لها المخرج أحمد بدرخان، كما قام حلمي رفلة بتبنيها فنيًا وأطلق عليها الاسم الفني شادية .

حصلت شادية على دور صغير في فيلم أزهار وأشواك، ثم رشحها بدر خان للمخرج حلمي رفلة، الذي اختارها لدور البطولة أمام محمد فوزي في فيلم العقل في إجازة، وهو أول فيلم من إنتاج فوزي وأول إخراج لرفلة.

وفى عام 1984 قررت شادية اعتزال الفن نهائيا وهذا لحرصها الشديد على التقرب من الله كما قالت وقت أعتزالها والسبب الحقيقى وراء الاعتزال ، هو تأثرها بوفاة شقيقها .

كما حدث خلال تلك الفترة أمر جعل منظورها للحياة يتغير ، حيث أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى.

زيجات في حياة شادية :

تزوجت في بداية حياتها من مهندس يدعى عزيز فتحي، وحدث الانفصال بعد عام واحد بسبب رفضه عملها في مجال التمثيل.

وكانت الزيجة الثانية من الفنان الكبير عماد حمدي، ووقف فارق العمر حاجزا بينهما، وقتها كانت نجمة وتتهافت عليها شركات الإنتاج، فطلب منها عماد حمدي الاعتزال والتفرغ لرعاية شؤونه، وعندما رفضت دبت الخلافات ووقع الطلاق بعد 3 سنوات.

أما الرجل الثالث في حياة شادية هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وفشلت العلاقة أيضا وحدث الانفصال في عام 1996 .

شادية عماد حمدي الفنانة الراحلة شادية دلوعة السينما

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