دعاء الليلة 9 من شهر شعبان.. 8 كلمات تبدل همومك لسعادة وضيقك بفرج

نشهد الآن ليلة التاسع من شهر شعبان وهي الليلة قبل الأخيرة بالعشر الأواخر من الشهر الفضيل ، وهو ما ينبهنا إلى أنه حان وقت دعاء الليلة 9 من شهر شعبان ، فهو إحدى بوابات النجاة من مهالك الدنيا كما أنه من أهم أسباب الرزق والفرج ، وبناء عليه ينبغي علينا في هذا الوقت رفع أيدينا إلى السماء والتوجه إلى الله تعالى مرددين دعاء الليلة 9 من شهر شعبان ، والذي يعد من الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، ومن ثم فإن دعاء الليلة 9 من شهر شعبان هو بوابة الفرج والنجاة من كروب الدنيا ومصائبها ، التي لا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان .

دعاء الليلة 9 من شهر شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء الليل خاصة بالثلث الأخير، حيث التجلي الإلهي ، يعد من الأدعية المستجابة، والعبادات المستحبة في ذلك الوقت، والذي يزيد فضله عندما يكون بليالي شهر شعبان، منوهة بأن الأمر في دعاء الليلة 9 من شهر شعبان واسع ، فالدعاء عبادة وتحري أوقات الإجابة المباركة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، التي لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل ، الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة التاسع من شهر شعبان :« اللهم أبدل حزني فرحًا، وهمومي سعادة، وضيقي فرجًا».

دعاء ليلة 9 من شعبان

اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

يا سابغ النِعم، ويا دافع النِقم، ويا فارج الغَم، ويا كاشف الظُلم، ويا أعدل من حَكَم، ويا حسيب من ظَلَم، ويا أول بلا بداية، ويا آخِر بلا نهاية، ارزقني يومًا أفضل من أمسي، فليس لي سواك يا رب.

اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبوابي المغلقة.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.

اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم اجبر كسر قلبي، جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.

أدعية ليلة 9 شعبان