آبل iOS 19 قد يعتمد تصميمًا جديدًا مستوحى من visionOS

يبدو أن آبل تمهد الطريق لتغيير كبير في تصميم iOS 19، حيث بدأت بعض تطبيقاتها الحديثة في تبني لغة تصميم مستوحاة من visionOS، النظام المستخدم في نظارة Apple Vision Pro.

لاحظ الخبير التقني باركر أورتولاني أن تطبيق Apple Sports الذي أطلق العام الماضي، وكذلك التطبيق الجديد Apple Invites، يتميزان بعناصر واجهة مستخدم "زجاجية" أو شفافة، وهو ما يقترب أكثر من أسلوب visionOS أو watchOS.

واجهة مستخدم أكثر شفافية وانسيابية

كتب أورتولاني: "تطبيق Apple Sports بدا خارج سياق تصميم iOS 18 بالفعل، حيث يستخدم خلفيات ملونة، وعناصر واجهة زجاجية عائمة، وأزرارًا متوسعة، وأشكالًا متعددة الطبقات.

أما تطبيق Apple Invites، فقد أخذ هذه الفكرة إلى مستوى جديد، مع بطاقات كبيرة وجميلة، وخلايا شفافة، وأزرار بارزة، مع تركيز أكبر على المحتوى."

هل ستكون هذه الواجهة مستقبل iOS 19؟

رغم عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أن هذا النمط التصميمي قد يكون مقدمة لتغييرات واسعة في تصميم iOS 19، حيث يمكن أن تمتد الواجهة "الزجاجية" إلى تطبيقات أخرى في النظام القادم.

من المتوقع أن تكشف آبل عن iOS 19 رسميًا خلال مؤتمر WWDC 2025 في شهر يونيو المقبل.

حتى ذلك الحين، يبقى الأمر مجرد تكهنات، لكن المؤشرات الحالية قد تكون دليلاً على تغيير كبير في تصميم النظام المنتظر.