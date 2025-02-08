قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقت قراءة أذكار الصباح .. كثيرون لا يعرفون متى يبدأ وينتهي
عصام الحضري: عواد بينافس نفسه في الزمالك ومحمد صبحي لازم يركز
فى عيد ميلاد شادية.. تزوجت 3 مرات وتشخيص خطأ تسبب فى سفرها لأمريكا
طارق فهمي: الإدارة الأمريكية ليس لديها تفاصيل عن مشروع تهجير الفلسطينيين
إبراهيم سعيد: محمد شحاتة يمتلك روحًا قتالية غير موجودة في أبناء الزمالك
أبرز الأسماء التي ستفرج عنها إسرائيل اليوم ضمن صفقة التبادل مع حماس
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر لقضاء الدين وإنجاب البنين.. كلمات مستجابة
خالد بيبو: لم يتم توقيع عقوبات ضد علي معلول في الأهلي
قيادات عسكرية أمريكية تجري جولة في قواعد التحالف شمال سوريا
الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
بركات : سموحة يستحق ضربة جزاء أمام بيراميدز
البحرين تكشف عن مقترح عقد قمة عربية طارئة في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل iOS 19 قد يعتمد تصميمًا جديدًا مستوحى من visionOS

iOS 19
iOS 19
احمد الشريف

يبدو أن آبل تمهد الطريق لتغيير كبير في تصميم iOS 19، حيث بدأت بعض تطبيقاتها الحديثة في تبني لغة تصميم مستوحاة من visionOS، النظام المستخدم في نظارة Apple Vision Pro.

لاحظ الخبير التقني باركر أورتولاني أن تطبيق Apple Sports الذي أطلق العام الماضي، وكذلك التطبيق الجديد Apple Invites، يتميزان بعناصر واجهة مستخدم "زجاجية" أو شفافة، وهو ما يقترب أكثر من أسلوب visionOS أو watchOS.

واجهة مستخدم أكثر شفافية وانسيابية

كتب أورتولاني: "تطبيق Apple Sports بدا خارج سياق تصميم iOS 18 بالفعل، حيث يستخدم خلفيات ملونة، وعناصر واجهة زجاجية عائمة، وأزرارًا متوسعة، وأشكالًا متعددة الطبقات.

 أما تطبيق Apple Invites، فقد أخذ هذه الفكرة إلى مستوى جديد، مع بطاقات كبيرة وجميلة، وخلايا شفافة، وأزرار بارزة، مع تركيز أكبر على المحتوى."

هل ستكون هذه الواجهة مستقبل iOS 19؟

رغم عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أن هذا النمط التصميمي قد يكون مقدمة لتغييرات واسعة في تصميم iOS 19، حيث يمكن أن تمتد الواجهة "الزجاجية" إلى تطبيقات أخرى في النظام القادم.

من المتوقع أن تكشف آبل عن iOS 19 رسميًا خلال مؤتمر WWDC 2025 في شهر يونيو المقبل.

 حتى ذلك الحين، يبقى الأمر مجرد تكهنات، لكن المؤشرات الحالية قد تكون دليلاً على تغيير كبير في تصميم النظام المنتظر.

آبل Apple iOS 19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس غدٍ

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد أحداث مباراة سموحة وبيراميدز

كولر

الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر

حالة الطقس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس السبت في الإسكندرية

إيناس الدغيدي

بكاؤها على ابنتها .. تصريحات صادمة لـ إيناس الدغيدي تشعل السوشيال ميديا

ترامب

ترامب يتراجع: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطتي للسيطرة على غزة

ترشيحاتنا

وائل جسار

أول تعليق من وائل جسار بعد إطلاق 100 إحساس جديد

حالة الطقس

شبورة مائية .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عقارات

تنظيم الإتصالات: عقوبات ضد شركات التسويق العقاري غير الملتزمة بتسجيل أرقامها

بالصور

تفسير رؤية الفطير في المنام

تفسير رؤية الفطير في المنام
تفسير رؤية الفطير في المنام
تفسير رؤية الفطير في المنام

تفسير رؤيا ركوب حمار في المنام

تفسير رؤية ركوب حمار في المنام
تفسير رؤية ركوب حمار في المنام
تفسير رؤية ركوب حمار في المنام

تفسير حلم ركوب قطار في المنام

تفسير رؤية ركوب قطار في المنام
تفسير رؤية ركوب قطار في المنام
تفسير رؤية ركوب قطار في المنام

5 أطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة فى هذه الحالة

اطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة
اطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة
اطعمة ممنوع تسخينها .. تصبح سامة

فيديو

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

احمد سعد

هنعمل فرح كبير .. أحمد سعد يكشف تفاصيل حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد