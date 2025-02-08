النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية النرويجية، يوم السبت معارضتها مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في تعليق على المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يسعى لإخلاء قطاع غزة من سكانه.

وأوضح نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك أن "إرسال الفلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف نائب وزير الخارجية النرويجي في تصريحات صحفية أن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني.

وقال إن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تم تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية.

وأكد كرافيك أن "للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".

ولفت إلى أن هذا الحق يشكل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، والتي أدت لاحقا إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بإسرائيل في 1949.