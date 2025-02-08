سفير الاحتلال بالأمم المتحدة: لا مستقبل لإسرائيل ما دامت حماس في السلطة

قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم السبت، أن مستقبل إسرائيل يظل مهدداً طالما استمرت حركة حماس في السلطة. .

وأشار السفير الإسرائيلي إلى استئناف المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، مع تحديد أهداف إسرائيل بوضوح. وأكد أن هدف بلاده الرئيسي هو ضمان إنهاء تهديدات حماس.

وفيما يتعلق بقضية الرهائن، ادعى السفير عن صدمته إزاء الطريقة التي قامت بها حماس بإطلاق سراح ثلاثة رهائن اليوم.

وأكد أن إسرائيل ستظل حريصة على تحرير جميع الرهائن، واعتبر أن هذه الحركات من حماس هي جزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى توجيه رسائل إعلامية أكثر منها خطوات حقيقية لإنهاء الصراع.