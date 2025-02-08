رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية

تحدث المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن الضوابط الجديدة لضبط المكالمات التسويقية لـ شركات العقارات.



وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”، إننا أصدرنا الإطار التنظيمي للمكالمات التسويقية والتجارية٫ وطرحنا طريق بديل٫ عن طريق تسجيل الأرقام الخاصة به لشركات التليفون المحمول.

وأضاف أنه في هذه الحالة يظهر اسم الشركة على التليفون وفي هذه الحالة يكون للعميل حق الرد من عدمه على هذه المكالمات، متابعا: “حذرنا أن أي حد مش هينفذ هذه التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.

وتابع أننا تدرجنا في العقوبات وقولنا إن العقوبات ستكون تدريجية للقضاء على هذه الظاهرة٫ ولاحظنا أن بعض الشركات تعمل مكالمات أزعاجية بكمية كبيرة وتم تحويل هذه الشركات إلى النيابة العامة، موضحا: “لاحظنا مؤخرا عودة هذه الظاهرة مرة أخرى وبدأنا في الخطوات التصعيدية ورصد الخطوط التي تقوم بهذه المكالمات وتم تحويلها إلى الاستقبال فقط”.

