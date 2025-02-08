قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف
قرار حكومي عاجل بدفن الأمير كريم الحسيني بضريح الأغا خان في أسوان
نشأت الديهي عن إصرار الرئيس السيسي على تسليح الجيش: الله يستره زي ما ستر مصر
لو مكانك هعمل كدا | رسالة مثيرة من ميدو لـ زيزو عن التجديد للزمالك
نهاية الشوط الأول.. أتلتيكو يتقدم على الريال بهدف في ديربي مدريد
تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
الأرصاد تحذر من برودة شديدة وغطاء سحابي كثيف اليوم
لابيد: يجب إرسال الوفد الإسرائيلي للدوحة بـ«تفويض كامل» لتجنب هذه الأمور
مواعيد العمل في البنوك.. غدا
إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال أصدر أمراً بإخلاء محور نتساريم
القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال "استمارة 6"
رسميا .. مازن صقر جناح البنك الأهلي ينتقل إلى الدوري التايلاندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الأكثر خطورة منذ 15عاما .. زيادة حالات الانفلونزا في أمريكا بصورة مقلقة

الانفلونزا
الانفلونزا
اسماء محمد

شهدت الولايات المتحدة موسمًا شرسًا من الفيروسات الشتوية، حيث وصلت معدلات الإصابة بالإنفلونزا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 15 عامًا، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ارتفاع قياسي في الإصابات وإغلاق مدارس

وذكر موقع News19 أن أحدث التقارير الرسمية في أمريكا كشفت أن نسبة زيارات الأطباء بسبب أعراض تشبه الإنفلونزا بلغت معدلات تفوق أي موسم منذ عام 2009, 2010 مايكشف انتشار المرض الواسع، وقد أدى هذا التفشي إلى إغلاق مدارس في عدة ولايات، حيث أُجبرت منطقة "جودلي" التعليمية في تكساس، والتي تضم 3200 طالب، على تعليق الدراسة لمدة ثلاثة أيام بعدما تغيّب 650 طالبًا و60 معلمًا بسبب المرض.

وقال "جيف ميدور"، المتحدث باسم المنطقة التعليمية، إن معظم الحالات المسجلة تعود إلى الإنفلونزا، بالإضافة إلى بعض الإصابات بالتهابات الحلق، مؤكدًا أن الموسم الحالي هو الأسوأ الذي يتذكره.

تزايد أعداد الإصابات والوفيات

وفقًا لأحدث التقديرات، بلغ عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا في أمريكا هذا الموسم 24 مليون حالة، مع تسجيل 310 آلاف حالة دخول إلى المستشفى ووفاة 13 ألف شخص، بينهم 57 طفلًا على الأقل. وتتصدر الولايات الجنوبية والغربية قائمة المناطق الأكثر تضررًا.

في مدينة "روتشستر" بولاية نيويورك، أشارت الدكتورة إليزابيث موراي، أخصائية طب الطوارئ للأطفال، إلى أن المستشفيات تشهد ضغطًا كبيرًا بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالإنفلونزا، إلى جانب استمرار تسجيل حالات لفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19.

تراجع التطعيم ضد الفيروسات الشتوية

أوصى مسؤولو الصحة بضرورة حصول جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر على لقاح الإنفلونزا السنوي. ومع ذلك، لم يحصل سوى 44% من البالغين في الولايات المتحدة على اللقاح، وهو نفس معدل العام الماضي، بينما شهدت معدلات التطعيم بين الأطفال انخفاضًا ملحوظًا إلى 45%، مقارنةً بنسبة 50% المعتادة.

أما بالنسبة للقاحات كوفيد-19، فقد حصل عليها 23% فقط من البالغين حتى أواخر يناير، مقارنةً بـ 20% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ظل معدل تطعيم الأطفال عند 12%.

مخاوف من انتشار سلالات جديدة

يواصل الخبراء مراقبة سلالات الإنفلونزا المنتشرة هذا الموسم، والتي تشمل سلالتين رئيسيتين من النوع A، وهما H1N1 وH3N2، إلى جانب مخاوف متزايدة من انتشار سلالة إنفلونزا الطيور H5N1، التي تسببت في إصابة الملايين من الحيوانات، ورُصدت حالات إصابة بشرية محدودة بالولايات المتحدة.

إجراءات الوقاية الضرورية

للحماية من الفيروسات الموسمية، ينصح الأطباء بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب لمس الوجه، والابتعاد عن الأشخاص المصابين، مع التأكيد على تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

في ظل هذا الانتشار السريع، تظل التوعية والتطعيم الوسيلة الأفضل لمواجهة موسم الإنفلونزا القاسي الذي يجتاح الولايات المتحدة هذا العام.

أمريكا الولايات المتحدة 15 عام الانفلونزا زيادة حالات الانفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

سقوط امطار

من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي

الآغا خان الرابع

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر

شقق الإيجار القديم

بعد حكم الدستورية .. 4 حالات لإخلاء شقق الإيجار القديم

أحمد حلمي

سوء نوايا .. أحمد حلمي يرد على أزمة إفيه "مصري صف أول"

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

ترشيحاتنا

سرطان الرحم

انتبهى لها .. أعراض سرطان الرحم

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

طريقة عمل الكشري الإسكندراني للشيف نجلاء الشرشابي

البكاء البنفسجي

ما البكاء البنفسجي عند المولود؟ كل ما تود معرفته

بالصور

لهذا السبب .. يجب شراء التمر هندي في طلبات رمضان

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

يدوب هترميه في الميا .. طريقة تخزين الأرز و الشعرية لرمضان

تخزين الأرز
تخزين الأرز
تخزين الأرز

احترس.. عدم الخروج من المنزل علامة على الإصابة بـ ٦ أمراض

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

العناية الإلهية تنقذ حياة محافظ الغربية في سقوط أسانسير مستشفى كفر الزيات.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية

فيديو

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المخرجة ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تعلن سرًا عن سعاد حسني | فيديو جراف

محمد رمضان

يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم

بسمة بوسيل

أشوفه بيصلّي 5 مرات| بسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد