خالد الغندور: ميشالاك تعرض للسخرية من جروس.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بشأن تعرض البولندي كونراد ميشالاك للسخرية من مدربه السويسري كريستيان جروس، ما أثر على نفسيته، خلال الفترة الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات خلال برنامجه «استاد المحور»: «ميشالاك تقدم بإنذار ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الحالي خصوصا أنه لم يحصل على 25٪؜ من قيمة عقد مثل باقي اللاعبين».

وأضاف: «ميشالاك عاد للتدريبات الجماعية بعد الاستقرار على عدم فسخ عقده مع الزمالك واللاعب مستمر بشكل طبيعي خلال الموسم الحالي».

كان ميشالاك، قد انضم لصفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق أحد السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولم يثبت اللاعب جدارته مع الفريق في المباريات التي شارك بها.