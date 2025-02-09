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جهاز تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة للمكالمات التسويقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهاز تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة للمكالمات التسويقية

المكالمات التسويقية
المكالمات التسويقية
يوسف أيمن

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، عن تنفيذ جهاز تنظيم الاتصالات لضوابط جديدة تهدف إلى ضبط المكالمات التسويقية التي تقوم بها شركات العقارات، وذلك في إطار تنظيم عمليات التواصل بين الشركات والعملاء.

إطار تنظيمي جديد للمكالمات التسويقية

وأوضح إبراهيم أن الجهاز أصدر إطارًا تنظيميًا خاصًا بالمكالمات التسويقية والتجارية، حيث تم طرح آلية جديدة تتيح للشركات تسجيل الأرقام الخاصة بهم لدى شركات التليفون المحمول. 

وفي هذه الحالة، يظهر اسم الشركة على شاشة الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء حق الرد على المكالمات أو تجاهلها.

عقوبات تدريجية للشركات المخالفة

وأشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن الجهاز قد بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بالإطار التنظيمي الجديد، مع اتخاذ عقوبات تدريجية للقضاء على ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة. 

كما أكد أنه في حال استمرار المخالفات، سيتم تحويل الشركات إلى النيابة العامة.

خطوات تصعيدية ضد ظاهرة المكالمات المزعجة

وأكد إبراهيم أن الجهاز قد لاحظ مؤخرًا عودة ظاهرة المكالمات المزعجة من بعض الشركات، حيث تمت مراقبة الخطوط التي تقوم بهذه المكالمات، وبدأت خطوات تصعيدية منها تحويل تلك الخطوط إلى الاستقبال فقط.

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