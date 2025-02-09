هشام طلعت مصطفى يوجّه رسالة للدول العربية |فيديو

أشاد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالدور المصري في قطاع غزة حاليا، قائلا "الله يكون في عون القيادة السياسية في مصر.. نتعرض لضغوط ليس لها مثيل".

وأضاف "طلعت مصطفى" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" أن مرحلة الايواء في غزة حاليا تحتاج إلى 2 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن الدول العربية تمويله في وقت قصير جدا، وهذا ليس الأزمة الأساسية.

وناشد رجل الأعمال، كل الدول العربية بالتكاتف في الوقت الراهن، ونضع ايدينا مع بعض، نظرا لما يحدث الآن، ولابد من اتخاذ موقف عربي موحد ليكون هناك نتيجة وتأثير مثل ما حدث في حرب 73.

ترامب أكد أن الحل عند مصر والأردن

وأشار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، إلى أن ترامب في البداية أكد أن الحل عند مصر والأردن، وهذا ما شاهدناه في الأوراق التي عُرضت.