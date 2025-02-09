أمير هشام: كولر يرفض تعيين مدير للكرة.. ورمضان يُجهز لهيكلة القطاع

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لايزال هو العقبة في تعيين مدير للكرة، ويرى أن الأفضل ه استمرار محمد رمضان المدير الرياضي معه.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "محمد رمضان يريد إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، وهو يريد جلب مساعد للمدير الرياضي في شئون الفريق الأول، ومن ضمن الترشيحات محمد شوقي، وحدث تواصل معه بالفعل ورحب بهذا المنصب، وهناك اتجاه كبير للإعلان عن تعيينه في المنصب بشكل رسمي".

وأضاف: "هناك مقترح لتعيين مساعد للمدير الرياضي في الشئون الإدارية، والأسماء المرشحة ماهر عبدالعزيز وسمير عدلي، والثنائي موجود بالفعل".

وواصل: "محمد رمضان، رشح مروان النايب لمنصب مدير التعاقدات بعد رحيل أمير توفيق، والفترة الماضية كان النايب يقوم بالمساعدة في أمور معينة".

وأكمل: "بالنسبة لإدارة الاسكاوتنج، فأن المدير الرياضي رشح أسامة هلال لتولي المنصب بدلا من هاني رمزي".

وأكد: "كولر لا يريد إجراء تعديلات في المرحلة الحالية، وهو ما يعطل تعيين مدير الكرة".