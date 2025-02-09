فيديو تشويقي بلغة الإشارة.. محمود الليثي يروّج لمسلسله «ساعته وتاريخه»

شارك الفنان محمود الليثي مقطع فيديو، شوّق من خلاله جمهوره بطريقة مختلفة لحلقته في مسلسل "ساعته وتاريخه" التي يواصل الاستعداد لها.

وظهر محمود الليثي في الفيديو يتحدث بالغة الإشارة قائلًا: “استنوني قريب في مسلسل ساعته وتاريخه هاقدم فيه شخصية من الصم وعايز أشكر قمر وحمادة اللي دربوني على لغة الإشارة.. باحبكم أوي”.

https://www.instagram.com/reel/DF0aBp1Ix0V/?igsh=MWoxcXo1YmQ1bWFoeQ==

ويشارك في بطولة مسلسل ساعته وتاريخه 2، عدد كبير من الفنانين من ورشة كاستينج، من بينهم إسلام خالد، سلمى عبدالكريم، أمنية باهي، وآخرين، إلى جانب ضيوف الشرف من بينهم دياب، أروى جودة، محمد الشرنوبي، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.