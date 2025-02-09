تجنب أسئلة الصحافة.. نتنياهو يعود إلى إسرائيل بعد أسبوع في واشنطن

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عاد إلى إسرائيل مساء السبت بعد زيارة رسمية استمرت أسبوعاً في واشنطن.

وصعد نتنياهو على متن طائرة "جناح صهيون" برفقة زوجته سارة، التي كانت قد قضت الشهرين الماضيين في ميامي مع ابنهما يائير.

ورغم تواجد الصحافيين في المطار، لم يتوقف نتنياهو بحسب الإعلام العبري للرد على الأسئلة الإعلامية قبل مغادرته. وكانت الزيارة قد بدأت في الأصل كزيارة لمدة خمسة أيام، ولكن تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع.

خلال الزيارة، عقد نتنياهو لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته. وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن ترامب عن خطته المثيرة للجدل للسيطرة على قطاع غزة.

من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى إسرائيل مساء الأحد، حيث سيشارك في اجتماع خاص للحكومة في تمام الساعة الثامنة مساءً لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

كما سيترأس يوم الاثنين اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني لمراجعة تفاصيل تنفيذ صفقة الرهائن الجارية.